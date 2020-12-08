Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max за 63 тыс. рублей

Сегодня Apple наконец-то выпустила свои первые накладные беспроводные наушники. Наушники под названием AirPods Max имеют премиальную цену и такие функции, как (активное шумоподавление) ANC, высококачественный звук и многое другое.

AirPods Max от Apple выпускается в пяти цветах: космический серый, серебристый, небесно-голубой, зеленый и розовый. Он будет доступен в США и 25 других странах (включая Индию и Китай). В США они будут стоить Индия — 549 долларов. AirPods Max доступны для предзаказа с сегодняшнего дня (8 декабря) и поступят в продажу с 15 декабря.

AirPods Max использует несколько иной подход к категории беспроводных наушников . Сверху у него есть дышащая трикотажная сетка, которая ложится на голову пользователя. Apple утверждает, что капюшон (декоративная ткань) снизит давление и хорошо распределит вес наушников. Кроме того, рамка наушников сделана из нержавеющей стали для прочности и комфорта.

Кроме того, телескопические рычаги обеспечивают гибкость и подходят для разных размеров. В наушниках также есть подушки из пены с эффектом памяти, цифровая головка для регулировки громкости, воспроизведения / паузы музыки, ответа / пропуска вызовов, активации Siri. Также есть кнопка для переключения между режимами ANC и Transparency.

Apple утверждает, что AirPods Max имеет 40-миллиметровый динамический драйвер, разработанный компанией для высококачественного звука. Также имеется двигатель с двойным неодимовым кольцевым магнитом для THD <1 (Total Harmonic Distortion). Для оптимального управления ими Apple использовала чип H1 (который также присутствует в AirPods 2 ) в каждом наушнике. Компания заявляет, что AirPods Max может воспроизводить аудио с помощью чипа H1, акустического дизайна и программного обеспечения.

Соответственно, функции звука включают в себя адаптивный эквалайзер, ANC , режим прозрачности и пространственный звук. Adaptive EQ измеряет звуковые сигналы и настраивает их в соответствии с наушниками в режиме реального времени. ANC, как вы все знаете, предназначен для подавления фонового шума. Снаружи есть 3 микрофона, а внутри наушника — 1 микрофон для управления шумом окружающей среды.

Кроме того, режим прозрачности похож на режим окружающей среды, который позволяет пользователям знать, что происходит вокруг. Apple заявляет, что использует гироскоп и акселерометр для отслеживания движения головы пользователя и отображения звука в кинотеатре (для контента 5.1, 7.1, Dolby Atmos) с пространственным звуком.

Как и наушники AirPods, наушники AirPods Max также поддерживают настройку одним касанием и автоматическое сопряжение с устройствами Apple. Кроме того, он имеет функцию обнаружения износа, где он может воспроизводить / приостанавливать музыку, когда пользователь поднимает чашку для ушей. Что касается времени автономной работы, AirPods Max, как утверждается, обеспечивает 20 часов воспроизведения аудио / звонков / фильмов на одной зарядке.

Другие функции включают автоматическое переключение для плавного переключения между устройствами Apple, общий доступ к аудио для обмена аудиопотоком между двумя наборами AirPods на iPhone / iPad / Mac и доступ к Siri для музыки, звонков, навигации и многого другого. Не говоря уже о том, что AirPods Max также поставляется с умным чехлом в коробке для экономии заряда батареи, когда они не используются.