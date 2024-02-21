Apple представит увеличенный iPad Air и тонкий iPad Pro с OLED-экраном

Apple в 2024 году готовит сразу две линейки новых планшетов.

Компания Apple вскоре представит обновленные модели iPad Pro и впервые iPad Air в двух размерах экранов.

Новый iPad Air будет доступен с экранами 11 и 12,9 дюйма. Это первый раз, когда данная модель выйдет в двух вариантах, как и Pro-серия.

11-дюймовый iPad Pro получит незначительно изменённые габариты. 12,9-дюймовая модель станет еще тоньше, при том что размер останется прежним. Сообщается что 12,9-дюймовая версия станет тоньше за счёт перехода на OLED.

Ipad Air получит чип Apple M2, а iPad Pro построят на Apple M3.

Официальный анонс остаётся в первой половине 2023 года.