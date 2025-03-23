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Apple представит первый складной iPhone уже в 2026 году по цене 2000 долларов

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Авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в планах компании Apple в следующем году выпустить свой первый складной смартфон. Устройство будет напоминать Samsung Galaxy Z Fold.

По данным журналиста, «раскладушка» получит ряд технологий, которые впервые применят на ультратонком iPhone 17 Air, а его появление ожидается уже осенью 2026 года. В складном iPhone ожидается высокая автономность и тонкий корпус, не исключено, что аппарат получит не самые лучшие камеры и окажется больше рассчитан на поклонников компании, которые уже давно ждут от Apple раскладной смартфон.

По прогнозам складной iPhone, будет стоить около $2000, и его доступность на старте продаж будет ограниченной из-за сложностей в производстве. Если всё пойдёт по плану, этот телефон войдёт в линейку iPhone 18 и получит внешний экран размером 5,5 дюймов и внутренний — 7,8 дюймов, как у iPad mini.

Apple представит первый складной iPhone уже в 2026 году по цене 2000 долларов

Источник: macrumors

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