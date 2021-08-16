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Apple представит новые iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods осенью 2021 года

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Это не первый раз, когда журналисты Bloomberg незадолго до презентации раскрывают информацию про будущие новинки Apple.
В этот раз журналист агентства написал, что iPhone 13 станет классической моделью «S» серии. Это значит, что революционных изменений в новой серии iPhone ждать не стоит. По сути будет представлена улучшенная версия iPhone 12.

В сентябре будут продемонстрированы аппараты с частотой экрана 120 Гц, процессором A15 Bionic и улучшенной камерой.

Ожидается, что камера iPhone 13 сможет вести запись видео с размытием заднего фона.

В сентябре на презентации стоит еще ждать часы Apple Watch 7 и планшеты iPad mini 6 и iPad 9, у последних будет изменен дизайн и установлен новый экран с тонкими рамками

Журналист Bloomberg Марк Гурман также сообщил, что на мероприятии будут показаны совершенно новые наушники AirPods, которые получат новый дизайн и возможности. Внешне они станут похожи на AirPods Pro.

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