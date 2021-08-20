Сегодня Apple поделилась на YouTube с фотографом Марком Кленноном новым сеансом «Сегодня в Apple» о том, как правильно делать «мощные портретные» фотографии с помощью встроенной камеры и приложения «Камера» на iPhone.

Apple начала продвигать и публиковать сеансы Today at Apple на YouTube из-за глобального кризиса в области здравоохранения. Компания планировала возобновить свою сессию в розничных магазинах в конце этого месяца; однако с тех пор он решил иначе из-за кризиса в области здравоохранения. Сессии охватывают фотографию, искусство, дизайн, видео, кодирование, музыку и многое другое с использованием продуктов и аксессуаров Apple, таких как «iPhone», iPad , Mac и Apple Pencil.

Источник — Astera.