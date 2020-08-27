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Apple представит контент с дополненной реальностью в 2021 году на Apple TV+

27.08.2020 09:50

Apple планирует добавлять контент с использованием дополненной реальности (AR) на Apple TV +. Bloomberg сообщает, что контент, использующий эту технологию, будет добавлен в потоковую службу в следующем году.

В отчете объясняется, что AR будет использоваться для добавления элементов к шоу, а не целых эпизодов или сериалов, создаваемых с помощью AR.

По словам людей, знакомых с проектом, в новой функции элементы телешоу, такие как персонажи или объекты, будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду. Например, кто-то, смотрящий сцену лунной прогулки в шоу Apple «Для всего человечества», может увидеть виртуальный луноход на дисплее своего устройства, который, казалось бы, восседает на кофейном столике в гостиной.

Bloomberg сообщает, что функция AR должна была появиться на Apple TV + этой осенью, но была отложена. В следующем году ожидается добавление элементов AR. Источники говорят, что эта функция связана с запуском в 2022 году гарнитуры Apple, «которая будет построена на основе дополненной и виртуальной реальности».

Недавно Apple сделала еще одно обновление, чтобы привлечь больше подписчиков на Apple TV +. Компания объявила о своей первой пакетной сделке , предложении для CBS All Access и Showtime за 9,99 долларов в месяц с подпиской на Apple TV+. Ранее Bloomberg сообщал, что Apple изучает дополнительные пакетные предложения, которые будут включать такие сервисы Apple, как новости и музыку, с сервисом под названием Apple One .

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