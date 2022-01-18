Компания Apple в 2023 году представит 5,7-дюймовый смартфон iPhone SE

В текущем году iPhone SE еще выйдет с 4,7-дюймовым экраном, который знаком еще по iPhone 6.

Недавно сообщалось, что iPhone SE 2022 года получил 5,7-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части, но дизайн смартфона останется без изменений.

Эта новость была очень хорошо воспринята поклонниками Apple, но аналитик Ross Young написал, что такой смартфон в 2022 году не выйдет, его выпустят позже, причем модель будет полностью изменена, и предположительно она будет похожа на iPhone XR или iPhone 11.

Если верить последней информации, то iPhone SE 2022 года получит процессор с поддержкой сетей пятого поколения и это будет самое важное изменение в смартфоне.