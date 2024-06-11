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WWDC 2024: Apple представила обновление ОС для Vision Pro

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Apple представила новую версию операционной системы visionOS 2 для своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro.

WWDC 2024: Apple представила обновление ОС для Vision Pro

Самым важным нововведением является возможность преобразования обычных фотографий в объемные 3D-изображения с помощью алгоритмов машинного обучения. Теперь пользователи также смогут легко делиться контентом с другими пользователями с помощью функции SharePlay.

Гарнитура также получила поддержку более высокого разрешения при использовании виртуального дисплея для компьютеров Mac. Разработчики утверждают, что теперь эффект будет сравним с использованием двух ультрашироких 4K-мониторов. Кроме того, добавлен новый «автономный» режим просмотра мультимедийных файлов высокого качества для путешествий на поезде.

Apple также сообщила о сотрудничестве с Canon и анонсировала новый 3D-объектив для цифровой камеры EOS R7. Этот объектив будет оптимизирован специально для гарнитуры Vision Pro, позволяя пользователям создавать контент с учетом ее возможностей.

В дополнение к visionOS 2, Apple выпустила обновление прошивки visionOS 1.2, которое включает в себя улучшения, такие как регистрация устройств и пользователей с помощью идентификаторов Apple ID, возможность привязки скрытых субтитров при просмотре Apple Immersive Video, расширенные возможности персонализации цифровых аватаров и улучшенное позиционирование курсора для ввода текста и исправления проблем с клавиатурой.

Также были устранены проблемы с работой Universal Control и Bluetooth, и добавлена возможность настройки устройства при использовании закрытой сети Wi-Fi.

Обновление visionOS уже доступно для установки.

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