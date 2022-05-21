Компания Apple представила совету директоров прототип гарнитуры смешанной реальности

Для работы гарнитуры создается новая операционная система под названием RealityOS.

Американская компания совету директоров показала свой новый продукт. По словам источника, на закрытой презентации была продемонстрирована гарнитура смешанной реальности.

Ее ранее планировали продемонстрировать публике на конференции разработчиков WWDC 2022, но из-за ряда технических проблем презентацию перенесли на более поздний срок.

По слухам, производитель пока не решил проблему с перегревом.

Предположительно гарнитуру смешанной реальности покажут осенью на презентации смартфонов, или уже в начале следующего года.

Информации про саму гарнитуру очень мало. Ранее сообщалось, что в ней установят 15 камер и micro-OLED экраны. Стоимость гарнитуры будет около 2000 долларов, и выпустят ее в ограниченном количестве.