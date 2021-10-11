Apple представила новый сверхширокоугольный объектив iPhone 13 красивыми изображениями #ShotOniPhone

Поскольку Apple продолжает расширять доступность iPhone 13 по всему миру, компания также активно продвигает все новые функции своих новых телефонов. В Instagram Apple заказала несколько снимков новой линейки iPhone 13 со сверхширокоугольным объективом.

Apple поручила шести фотографам сделать несколько снимков с помощью нового iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Эта серия #ShotOniPhone под названием «Расширьте кругозор» предлагает различные комбинации, которые пользователи могут создавать с помощью сверхширокоугольного объектива.

Apple специально заказала фотографии со сверхширокоугольным объективом, потому что он принес с собой некоторые серьезные улучшения. Например, от iPhone 12 до iPhone 13 новый сверхширокоугольный датчик объектива может собирать на 47% больше света в сцене, в то время как датчик сверхширокоугольного объектива на iPhone 13 Pro может обеспечить улучшение на 92% при слабом освещении. легкие среды.

Мало того, на моделях Pro пользователи могут снимать с помощью функции макросъемки , которая позволяет вам приблизиться к объекту на расстояние до 2 сантиметров, чтобы сделать снимок.

С помощью изображений Apple подчеркивает преимущества Smart HDR 4, большую диафрагму, а также поле обзора 120 °, которое добавляет больше контента в один снимок. С тех пор, как Apple представила сверхширокоугольные объективы в iPhone 11, Apple каждый год улучшала их. У iPhone 13 большая диафрагма, которая улучшает сцены при слабом освещении, а также делает менее заметными естественные искажения линз.

Для этой работы Apple наняла фотографов Зерба Меллиша, Коди Кобба, Джейка Майклса, Джейсона Носито, Райана Карутерса и Жюльена Джеймса. Их работы находятся ниже.