Apple представила новый iPhone SE

12-мегапиксельная камера с вычислительной фотографией. Deep Fusion оптимизирует текстуру и детализацию. Smart HDR применяет индивидуальные настройки.

4,8-дюймовый экран с самым прочным стеклом в смартфоне спереди и сзади. То же стекло, что и на задней панели iPhone 13 и 13 Pro. Включает кнопку «Домой» с Touch ID. Лучшее время автономной работы и 5G.

iPhone SE не только мощный, но и красивый. Доступен в цветах Midnight Blue, Starlight White, Product Red.

16-ядерный Neural Engine, предназначенный для задач машинного обучения и 15,8 трлн операций в секунду. В 26 раз быстрее, чем iPhone 8. Открывает новые способы использования iPhone, чтобы сделать жизнь проще.

Быстрее всех конкурентов по любой цене. 4-ядерный графический процессор обеспечивает скорость в 2,2 раза выше, чем у iPhone 8.

6-ядерный процессор, в 1,8 раза быстрее, чем iPhone 8.

Франческа Свит, менеджер по продуктам iPhone, продемонстрирует это. A15 Bionic в iPhone SE — это тот же чип, что и в iPhone 13.

В линейку iPhone 13 добавлено больше новых пользователей, чем в каждый из предыдущих 5 запусков. iPhone SE будет развивать этот импульс.

Отлично подходит для пользователей, которым нужен iPhone меньшего размера по отличной цене.

Новый iPhone SE с кнопкой «Домой»!