Apple представила новый iMac с процессором M4 и «яблочным интеллектом»

Apple анонсировала новый ультратонкий iMac, который работает на процессоре M4 и поддерживает ИИ-функции Apple Intelligence. Устройство имеет 24-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 4.5K и новинку — стекло с нанотекстурой, уменьшающее блики и отражения.

Новый iMac оснащён 12-мегапиксельной камерой Center Stage с функцией Desk View и четырьмя портами Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных. Устройство доступно в семи цветах, а его стартовая цена составляет $1299.

Apple утверждает, что производительность нового iMac возросла: он до 1,7 раза быстрее в обычных задачах и до 2,1 раза быстрее в сложных процессах, таких как редактирование фото и игры, по сравнению с предыдущей моделью на чипе M1.

Пользователи могут выбрать объём оперативной памяти от 16 до 32 Гбайт. Новая камера позволяет одновременно показывать пользователя и его рабочее место, что удобно для преподавателей и создателей контента. Аудиосистема включает три микрофона и шесть динамиков.

iMac также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а система безопасности Touch ID позволяет легко разблокировать устройство и проводить покупки. Новые функции Apple Intelligence, такие, как генерация эмодзи и создание изображений, будут доступны в декабре.

Предварительные заказы на новый iMac начнутся 28 октября, а продажи стартуют 8 ноября. Базовая модель с 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 256 Гбайт стоит $1299, а более мощная версия с 10-ядерным процессором обойдётся в $1499.