Apple представила новые моноблоки iMac на базе процессора М1

От Apple сегодня никто не ожидал новый компьютер тем более на новейшем процессоре M1.

Компания на презентации показала совершенно новый iMac в семи цветах и толщиной всего 11,5 мм.

В основе этого настольного компьютера лежит платформа M1, которая уже доказала свою эффективность в ноутбуках Apple.

Представленный iMac получил 24-дюймовый 4.5К-экран с тонкими рамками и широкой нижней частью, в которой расположена материнская плата и акустическая система в шестью динамиками.

Кабель питания в iMac выполнен в стиле MagSafe, то есть он магнитный и выполнен в цвет корпуса моноблока.

Помимо компьютера компания показала обновленную серию аксессуаров (мышь и клавиатуру) они выполнены в следующих цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, красном, синем, голубом и серебряном. Такие же цветовые решения получил и сам моноблок.

iMac на М1 уже с 30 апреля можно заказать в России по цене от 129 990 до 169 990 рублей в зависимости от конфигурации.