Меню
Поиск

USD/RUB: 73.28 EUR/RUB: 86.63 BTC/USD: 8756.9

6 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Apple представила новую 30-ваттную зарядку для iPhone

06.08.2020 12:14

Анонс новой зарядки состоялся без каких-либо анонсов. Новинка предназначена для iPhone 12 и совместимых устройств.
Apple представила новую 30-ваттную зарядку USB-C для iPhone, которая имеет модельный номер MY1W2. При этом предшественник с такой же мощностью сняли с производства и продаж.

Новый блок питания теперь совместим с любым устройством, имеющим USB-C.

Так, например, зарядка подойдет для iPhone и iPad Pro, а также 13-дюймового MacBook Air. Оценили новинку в 49 долларов.

Apple представила новую 30-ваттную зарядку для iPhone

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги