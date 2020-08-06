Apple представила новую 30-ваттную зарядку для iPhone

Анонс новой зарядки состоялся без каких-либо анонсов. Новинка предназначена для iPhone 12 и совместимых устройств.

Apple представила новую 30-ваттную зарядку USB-C для iPhone, которая имеет модельный номер MY1W2. При этом предшественник с такой же мощностью сняли с производства и продаж.

Новый блок питания теперь совместим с любым устройством, имеющим USB-C.

Так, например, зарядка подойдет для iPhone и iPad Pro, а также 13-дюймового MacBook Air. Оценили новинку в 49 долларов.