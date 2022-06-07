Компания Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов

Apple 6 июня начала конференцию разработчиков WWDC 2022, которая по традиции началась с презентаций программного обеспечения компании.

Первой была показана iOS 16, в которой серьезно переработали экран блокировки.

Он на смартфонах станет интерактивным и получит большое количество настроек.

На экран блокировки можно будет выводит различные виджеты, настраивать шрифт, а также синхронизировать с приложением «погода».

Также в iOS 16 можно будет установить несколько экранов блокировки, к примеру, личный и рабочий.

Их можно будет настроить по собственному желанию и переключатся одним движением.

Также для экрана блокировки были переработаны уведомления, которые будут группироваться внизу экрана.