Компания Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов

Apple 6 июня начала конференцию разработчиков WWDC 2022, которая по традиции началась с презентаций программного обеспечения компании.
Первой была показана iOS 16, в которой серьезно переработали экран блокировки.
Он на смартфонах станет интерактивным и получит большое количество настроек.
На экран блокировки можно будет выводит различные виджеты, настраивать шрифт, а также синхронизировать с приложением «погода».
Также в iOS 16 можно будет установить несколько экранов блокировки, к примеру, личный и рабочий.
Их можно будет настроить по собственному желанию и переключатся одним движением.
Также для экрана блокировки были переработаны уведомления, которые будут группироваться внизу экрана.