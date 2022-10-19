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Apple представила флагманский планшет iPad Pro на процессоре M2 по цене от $799

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Apple показала обновленный iPad Pro, главной особенностью которого стал процессор Apple M2 с 10-ядерным графическим процессором.
В сравнении с прошлым поколением процессора новый на 15% быстрее и на 35% мощнее в графике. На показе было сказано, что новый iPad Pro способен справится с любыми тяжелыми задачами, будь то 3D-графика или мощные игры, а еще новинка без труда может обрабатывать и редактировать фотографии.

iPad Pro будет предлагаться со 128, 256 или 512 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти. Самые мощные версии получили 16 ГБ ОЗУ и 1 или 2 ТБ флеш-памяти.

В планшете уже есть Bluetooth 5.3, поддержка 5G съемка видео ProRes. Основная камера в профессиональном планшете установлена 12 Мп с апертурой f/1.8, второй датчик на 10 Мп с ультраширокоугольной оптикой и апертурой f/2.4. Фронтальная камера на 12 Мп.

Apple представила флагманский планшет iPad Pro на процессоре M2 по цене от $799

iPad Pro будет доступен в версиях с 11- и 12,9-дюймовыми дисплеями, причем в последнем применят mini-LED подсветку с 2596 зонами локального затемнения.

Новинка станет доступна для покупки с 26 октября, с 18 октября на нее можно оформить предзаказ. Цены на iPad Pro стартуют с 799 долларов, а самая дорогая версия обойдется в 1299 долларов.

Apple iPad Pro
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