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Apple представила чипсет M1 — мощный 8-ядерный процессор для Mac

11.11.2020 11:43

Apple представила чип M1 нового поколения для своих последних компьютеров Mac, построенных по 5-нм техпроцессу. Этот набор микросхем является первым чипом американского технологического гиганта на базе ARM, обеспечивающим улучшенную производительность и увеличенное время автономной работы его персональных компьютеров.

Новый чип был представлен вместе с ноутбуками MacBook Air, MacBook Pro и настольным компьютером Mac mini , каждый из которых оснащен мощным чипсетом. Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи сообщил во время мероприятия, что цель компании при создании чипа заключалась в достижении «лучшей в отрасли производительности и функций, неуклонно фокусируясь на эффективности производительности».

Компания, похоже, достигла этой цели, поскольку новый чип M1 на борту Macbook Air помогает обеспечить хорошее время автономной работы, которая, как говорят, способна выдерживать до 15 часов просмотра веб-страниц и 18 часов видео. Что касается скорости, новый процессор также рекламируется как в три с половиной раза быстрее, чем предыдущая модель на базе Intel. По данным Apple, скорость графики также в пять раз выше.

Apple представила чипсет M1 — мощный 8-ядерный процессор для Mac

Что касается технических характеристик, новый чип M1 имеет ошеломляющие 16 миллиардов транзисторов, что значительно больше, чем 11,8 миллиарда, используемых в iPhone 12 A14 Bionic. Ядро ЦП также увеличено с шести до восьми ядер, чтобы повысить производительность. Кроме того, M1 имеет четыре высокопроизводительных ядра для тяжелых работ, по сравнению с двумя на iPhone 12, и четыре высокоэффективных ядра для низкоприоритетных задач.

Apple представила чипсет M1 — мощный 8-ядерный процессор для Mac

Так же, как чипсеты на iPhone и iPad, чип M1 Mac имеет специальную схему для обработки графики и искусственного интеллекта. Эти модули связаны с единой архитектурой памяти, что избавляет ПК от необходимости тратить время на внутреннее копирование данных, поскольку он переключает подходы к обработке. Микросхемы памяти, хотя и отделены от мозга, выполняющего операцию, размещены в одном корпусе вместе с процессором для повышения скорости.

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