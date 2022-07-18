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Компания Apple предложила 2 миллиона долларов за взлом режима блокировки в iPhone

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Apple готова заплатить 2 млн долларов за взлом режима Lockdown Mode в iOS 16.
Такая сумма стала рекордной для индустрии, и видимо американская компания уверена в надёжности режима.

Режим Lockdown Mode разработан специально для защиты iPhone. Его можно активировать, если есть подозрение, что аппарат заражен вирусом или ведется за пользователем слежка.

При активном режиме в смартфоне блокируется прием картинок, прикреплённых в сообщениях iMessage, и запрещаются звонки через FaceTime, если они ведутся с неизвестных номеров.

В Apple уверены, что режимом Lockdown Mode будет пользоваться ограниченное количество пользователей, среди них могут быть политики, бизнесмены и журналисты.

 

Lockdown Mode
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