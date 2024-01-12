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Apple предлагает пользователям подготовится, прежде чем купить Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Apple начала отправлять электронные письма пользователям в США, предлагая им подготовиться к приобретению гарнитуры Vision Pro.

В сообщениях уточняется, что для заказа Vision Pro необходимо иметь iPhone или iPad, чтобы гарантировать правильный размер светоотражающего элемента и оголовья, которые работают совместно для достижения наилучшего эффекта.

Для заказа гарнитуры Vision Pro необходимо воспользоваться приложением Apple Store, и Apple напоминает пользователям о необходимости обновить данное приложение. В последнем обновлении Apple Store, выпущенном 11 января, добавили поддержку сканирования лица для использования с гарнитурой Vision Pro.

Если пользователь нуждается в коррекции зрения, ему необходимо предоставить данные о своем зрении. Это можно сделать либо через электронную почту, либо в приложении Health на устройствах Apple.

Apple планирует начать принимать предварительные заказы на гарнитуру Vision Pro с 19 января и запустить ее в США 2 февраля. Стоимость стартовой модели составит 3 499 долларов.

Apple Vision Pro
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