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Apple позволит вам отказаться от самой спорной новой функции iOS 15

Apple позволит вам отказаться от самой спорной новой функции iOS 15
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Apple будет запрашивать у пользователей разрешение, прежде чем показывать им персонализированную рекламу в iOS 15 , что является долгожданным изменением подхода по сравнению с предыдущими бета-версиями.

9to5Mac отмечает, что, хотя в первоначальных версиях функция персонализированной рекламы была автоматически включена, Apple теперь запрашивает разрешение.

Хотя это, возможно, всегда было планом (бета-версии iOS не всегда отражают, как будут выглядеть окончательные функции), хорошо знать, что компания практикует то, что она проповедует, предоставляя пользователям возможность.

Новая система будет видеть стандартные приложения, такие как App Store, Stocks и Apple News, показывающие пользователям продукты, которые могут им быть интересны, а не обычную случайную рекламу. Они будут основаны на предыдущих покупках и других факторах, таких как новости, которые люди читают.

Apple позволит вам отказаться от самой спорной новой функции iOS 15

Интеграция Apple вызывает споры, учитывая ее предыдущие позиции в отношении пользовательских данных, которые однозначно не являются частью ее бизнес-модели. Apple часто превозносила собственные достоинства, говоря, что ее не интересуют пользовательские данные.

В интервью ABC в США в 2019 году Кук сказал: «Конфиденциальность сама по себе превратилась в кризис. В той пропорции — кризис ».

Он добавил: «Вы не наш продукт. Наши продукты — iPhone и iPad. Мы дорожим вашими данными. Мы хотим помочь вам сохранить конфиденциальность и безопасность ».

Кук также подверг критике такие компании, как Facebook, за использование таргетированной рекламы, что, по его мнению, привело к распространению дезинформации.

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