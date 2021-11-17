Apple позволит ремонтировать устройства самостоятельно

Apple открывает iPhone и Mac для самостоятельного ремонта. Компания планирует начать продавать запчасти и инструменты и предлагать инструкции по ремонту продуктов Apple в домашних условиях, без необходимости приносить их в магазин или стороннюю ремонтную мастерскую. Apple планирует начать с iPhone 12 и 13, а затем — с компьютеров Mac с чипами M1. Сначала вы сможете заменить дисплей, аккумулятор и камеру iPhone, используя детали от Apple, а другие варианты появятся позже.

Это огромный отход от позиции Apple, которая исторически сопротивлялась движению за право на ремонт и любому ремонту, происходящему за пределами ее собственных магазинов. Даже на этой неделе Apple отказалась от программного обеспечения, которое мешало работе Face ID, если клиенты заменяли свой собственный экран.

Apple называет программу «Самостоятельный ремонт», и она будет запущена «в начале следующего года» в США, а затем расширится на другие страны. Компания заявляет, что программа предназначена только для «отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств», и что большинству клиентов все же следует обращаться к профессионалам. Но Apple, по крайней мере, теперь предлагает вариант для клиентов, которые действительно чувствуют себя комфортно, проводя ремонт самостоятельно. Крайне важно, что выполнение такого ремонта самостоятельно не приведет к аннулированию гарантии на устройство, согласно TechCrunch, хотя повреждение вашего устройства в процессе все же может.

Это изменение также помогает еще больше укрепить позиции Apple в процессе ремонта. У компании уже есть программа продажи «подлинных» запчастей сторонним ремонтным мастерским, и сегодняшнее объявление повышает вероятность того, что клиенты будут покупать запчасти по полной цене у Apple — запчасти, которые не отключат системы iPhone, которые пытаются предотвращать использование неавторизованных компонентов — вместо того, чтобы искать варианты послепродажного обслуживания в ограниченных обстоятельствах, где это может быть возможно.

Apple заявляет, что планирует продать «более 200 отдельных деталей и инструментов». Компания также предложит руководства по ремонту, которые клиенты могут просмотреть перед покупкой деталей.