Apple поможет в борьбе с последствиями наводнения в Бразилии

Apple объявляет о запуске специальной программы помощи для пострадавших от наводнений в Бразилии. Компания выделяет значительные средства на ликвидацию последствий этого разрушительного стихийного бедствия.

Генеральный директор Apple, Тим Кук, подтвердил свое намерение помочь пострадавшим во время презентации новых продуктов.

Apple пока не разглашает точную сумму пожертвования, но оно приходит в критический момент, когда штат Риу-Гранди-ду-Сул столкнулся с гуманитарным кризисом.

Последующие недели продолжительных проливных дождей привели к масштабным наводнениям, вынудившим огромное количество людей покинуть свои дома. Трагические последствия этого природного бедствия включают десятки погибших, пропавших без вести и множество раненых.

Многие люди остались запертыми в своих домах или лишились всего необходимого для выживания.

Местные власти активно занимаются спасательными операциями, но продолжающиеся сильные дожди затрудняют их работу, и прогнозируется, что такая погода сохранится еще некоторое время.

Apple стремится оказать помощь в усилиях по ликвидации последствий этой катастрофы и предоставлении поддержки пострадавшим людям.