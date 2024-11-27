Apple получает патент на обновлённый трекпад для MacBook

Бюро по патентам и товарным знакам США одобрило новую заявку Apple, в которой компания описывает инновационный трекпад для будущих MacBook.

Этот трекпад будет предназначен для более эффективной работы с графическими и текстовыми приложениями.

Новый трекпад планируется оснастить настраиваемыми сенсорными элементами с подсветкой. В его конструкции будет использоваться голографический оптический элемент с дифракционными решётками, что обеспечит видимость подсветки для пользователя.

Одной из интересных функций станет возможность настройки активных областей. Пользователи смогут выбирать различные шаблоны подсвеченных элементов управления, которые будут адаптироваться под нужды конкретного приложения.

Также трекпад будет поддерживать переключение между режимами просмотра и редактирования для рисования или работы с текстом.

На данный момент проект находится на стадии патента, и сроки его реализации остаются неизвестными.