Apple получает 75% мировой прибыли от смартфонов, несмотря на то, что у нее всего 13% рынка

В новом отчете утверждается, что такие устройства, как iPhone 12 и другие, помогли Apple получить большую часть (75%) операционной прибыли и 40% доходов, полученных от глобальных продаж смартфонов во втором квартале 2021 года, несмотря на то, что на их долю приходится всего 13% от общего объема поставок. .

И это несмотря на то, что китайские компании, такие как Xiaomi и Realme, зафиксировали рекордный рост за тот же период, при этом бывшие компании заняли второе место по количеству проданных смартфонов.

Хотя отчет Counterpoint Research действительно доказывает, что Apple является доминирующей компанией в отрасли, показатели этого года на самом деле ниже, чем показатели за четвертый квартал 2020 года, когда компания зафиксировала ошеломляющую долю выручки в 50%. Его прибыль также достигла беспрецедентного уровня в 86% по сравнению с 51% в предыдущем квартале.

Имейте в виду, что, поскольку Apple не раскрывает данные о продажах и поставках своего iPhone, эти цифры основаны на собственных расчетах Counterpoint, а не на официальной информации Apple.

В любом случае, подвиг Q4 2020 можно отнести к серии Apple iPhone 12, которая продавалась как горячие пирожки благодаря введению поддержки 5G. За это время доля отгрузок компании выросла с 9% до 17%. Другие способствующие факторы включают взаимодействие между устройствами Apple, что стало возможным благодаря значительному контролю Apple как над оборудованием, так и над программным обеспечением, что позволяет плавно переносить работу над приложением между несколькими устройствами.

Apple, вероятно, сохранит такую ​​позицию и продолжит работу над улучшением своих услуг, одновременно взимая повышенные цены за свои мобильные телефоны, тем самым сохраняя маржу операционной прибыли нетронутой для других.

За технологическим гигантом из Купертино следует южнокорейский Samsung, который возглавляет список еще по одному фактору — ежегодным глобальным поставкам смартфонов. Но, несмотря на массовые продажи, Samsung по-прежнему оставалась на втором месте по прибыли в течение нескольких прошлых кварталов.

Помимо относительно стабильных двух первых мест, которыми пользуются Apple и Samsung, в остальных рейтингах произошел серьезный сдвиг из-за запрета США на Huawei . Такие компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, в основном извлекли из этого выгоду, прокравшись в зияющую дыру, оставленную Huawei. Они были крупнейшими источниками дохода соответственно после Apple и Samsung во втором квартале 2021 года.

Но хотя Xiaomi демонстрирует стабильный рост объемов поставок, получение прибыли не является удовлетворительным. В этом нет ничего неожиданного, учитывая, что Xiaomi уделяет приоритетное внимание количеству поставок над всем остальным. Скорее всего, он сосредоточится на увеличении своей прибыли только после захвата значительной части рынка.