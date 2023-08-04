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Apple полностью отказалась от процессоров Intel и перешла на Apple Silicon

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Официальный запуск нового компьютера Mac Pro, работающего на процессоре M2 Ultra, обозначил завершение перехода компании Apple от процессоров Intel к собственным системным на кристалле, что заняло всего три года. Этот переход стимулировал пользователей Mac обновить свои устройства и привлек многих пользователей Windows к переходу на Mac.

Apple полностью отказалась от процессоров Intel и перешла на Apple Silicon

Во втором квартале текущего года, примерно половина всех проданных ПК от Apple приобретена новыми пользователями, что помогло компании увеличить продажи компьютеров Mac и укрепить свою позицию на рынке. Доля компании на рынке ПК выросла с 6,3% во втором квартале 2019 года до 8,6% во втором квартале 2023 года, с общим числом проданных устройств в 5,3 миллиона штук.

Основное преимущество контроля над аппаратным и программным обеспечением для Apple заключается в возможности интегрировать различные специализированные ускорители в свои системы на кристалле, что способствует максимальной производительности в определенных приложениях. Также это позволяет точно настраивать программное обеспечение под эти системы на кристалле.

Компания также может максимизировать свою прибыль, уходя от оплаты за процессоры Intel. Однако, имеется проблема: текущие процессоры Apple не поддерживают сторонние видеокарты, что существенно ограничивает потенциальных покупателей, особенно тех, кто ищет компьютеры профессионального уровня.

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