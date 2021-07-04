Появился прототип керамических Apple Watch, что говорит о том, что Apple рассматривала этот материал в своей первоначальной версии устройства наряду с золотой моделью.

Apple представила белую керамическую версию Apple Watch Series 2 как часть своей линейки Edition после золотого корпуса оригинального Edition. Однако похоже, что Apple могла подумать о создании белых керамических Apple Watch для оригинальной модели.

На изображениях, опубликованных в Twitter, изображен прототип керамической версии оригинальных Apple Watch. Изготовленный с керамическим корпусом и окрашенный в белый цвет, прототип выглядит так же, как оригинальная серия носимого устройства, за исключением нескольких изменений, указывающих на то, что это прототип.

Например, индикаторы прототипа — это использование текста Lorem Ipsum на задней панели устройства вместо нормативной информации или информации о модели, а также отсутствие логотипа Apple.

Примечательно, что утверждается, что прототип был создан в 2014 году. Это предшествует первоначальному выпуску первых Apple Watch для потребителей в 2015 году. Есть предположение, что Apple «могла бы выпустить керамическую модель вместе с оригинальными часами, а не с Series 2».

Последней керамической моделью Apple были Apple Watch Series 5, в которых использовался белый керамический корпус.

Источник — Astera.