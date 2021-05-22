Apple подробно описала новый iPad Pro, дисплей Liquid Retina XDR, Thunderbolt, 5G и многое другое в новых документах

Новый iPad Pro начал поступать к клиентам в пятницу, и с тех пор Apple поделилась дополнительной информацией об устройстве в серии документов поддержки, охватывающих такие темы, как дисплей Liquid Retina XDR, поддержка Thunderbolt и USB4, сеть 5G на сотовых моделях и новая функция фронтальной камеры Center Stage для видеозвонков.

В дополнение к полноэкранной яркости до 1000 нит, Apple заявила, что дисплей Liquid Retina XDR поддерживает максимальную яркость 1600 нит для яркости до 40 процентов площади экрана, когда остальная часть изображения черная или с яркостью. до 600 нит:

Для достижения экстремального динамического диапазона потребовалась совершенно новая архитектура дисплея на iPad Pro. Совершенно новая 2D мини-светодиодная система подсветки с индивидуально контролируемыми зонами локального затемнения была лучшим выбором для обеспечения чрезвычайно высокой полноэкранной яркости и контрастности, а также точности цветопередачи вне оси, от которых творческие профессионалы зависят в своих рабочих процессах.

Дисплей Liquid Retina XDR может поддерживать полноэкранную яркость до 1000 нит. Он также может поддерживать яркость до 1600 нит для светлых участков до 40 процентов площади экрана, когда остальная часть изображения является черной, или с яркостью до 600 нит.

Apple заявила, что чип M1 — это двигатель нового дисплея:

Кроме того, пользовательские алгоритмы работают на усовершенствованном механизме отображения микросхемы M1, работая на уровне пикселей для управления слоями мини-светодиодов и ЖК-дисплеев отдельно, рассматривая их как два отдельных дисплея. Эти запатентованные алгоритмы координируют слои мини-светодиода и ЖК-дисплея при переходах для обеспечения оптимального визуального восприятия. Переходные характеристики зон локального затемнения, такие как небольшое размытие или изменение цвета при прокрутке на черном фоне, являются нормальным явлением.

Что касается поддержки Thunderbolt 3 и USB4, Apple заявила, что некоторые аксессуары могут запрашивать более высокую мощность от iPad Pro, поэтому компания напомнила клиентам, чтобы они отключили эти аксессуары от устройства, когда они не используются:

iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения) и iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения) также поддерживают широкую экосистему высокопроизводительных аксессуаров Thunderbolt и USB4. Некоторые аксессуары могут запрашивать у iPad более высокую мощность, что может повлиять на время автономной работы. Чтобы продлить срок службы батареи, не забудьте отсоединить эти аксессуары от iPad Pro, когда вы их не используете. Обратитесь к спецификациям производителей аксессуаров для получения дополнительной информации.

Как и в случае с моделями iPhone 12, Apple подтвердила, что обновления iPadOS по сотовой сети поддерживаются на новом iPad Pro, когда включен параметр «Разрешить больше данных в 5G»:

Разрешить больший объем данных в 5G: обеспечивает более высокий уровень использования данных для приложений и системных задач. К ним относятся FaceTime более высокого качества, контент высокой четкости на Apple TV, песни и видео Apple Music, а также обновления iPadOS по сотовой сети. Этот параметр также позволяет сторонним приложениям использовать больше сотовых данных для улучшения работы.

Новый iPad Pro оснащен новой сверхширокоугольной фронтальной камерой, обеспечивающей центральную сцену, новую функцию, которая автоматически удерживает пользователей в кадре во время видеозвонков FaceTime. Apple изучает настройки функции в документе поддержки.