Apple поднялась в рейтинге Fortune Global 500

Apple переместилась с третьего места на первое по прибыли и с двенадцатого на шестое место по выручке в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500.

После достижения рекордного уровня в 33,3 триллиона долларов в прошлогоднем рейтинге общий доход крупнейших мировых компаний упал на 4,8 процента до 31,7 триллиона долларов в этом году. Даже в этом случае совокупные продажи всех компаний в списке составляют более одной трети мирового ВВП. Walmart снова восьмой год подряд является крупнейшей компанией в мире.

Выручка Apple составляет 274,515 млрд долларов, из которых 57,411 млрд долларов приходится на прибыль. Это умеренное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда выручка компании составляла 260,174 миллиарда долларов, из которых 55,256 миллиарда долларов приходились на прибыль. По оценкам, в Apple сейчас на 10 000 сотрудников больше, чем в прошлом году, и теперь их число увеличилось примерно до 147 000 человек.

В настоящее время Apple является самой прибыльной компанией в мире по версии Fortune 500, за ней следуют Saudi Aramco с 49,287 миллиардами долларов, SoftBank Group с 47,053 миллиардами долларов и Industrial & Commercial Bank of China с 45,783 миллиардами долларов. По доходам Apple сейчас уступает только Walmart, State Grid, Amazon, China National Petroleum и Sinopec Group.

Источник — Astera.