Сегодня Apple запустила новую мини-игру под названием «Play, Pause, Delete», в которой художникам предлагается «принимать непростые решения в отношении музыки, культуры и всего, что между ними». Apple предоставляет артистам три варианта из серии персонализированных категорий, и они должны выбрать один для воспроизведения, один для паузы и один для удаления.

Первое видео «Воспроизвести, приостановить, удалить» доступно на канале Apple на YouTube, и в нем участвует рэпер Кой Лерэ. В целом игра похожа на хорошо известную игру «поцелуй, женись, убей».

Apple спрашивает ее любимую музыку, как она начинает заниматься музыкой, ее помощник, ее идеальный подарок на день рождения, ее любимые прически, какую суперсилу она хотела бы и многое другое.

Похоже, это будет постоянная серия для Apple, поэтому мы можем ожидать увидеть дополнительных художников, представленных в игровом шоу Play, Pause, Delete YouTube.

Источник — Astera.