Apple подчеркивает устойчивость iPhone 13 к брызгам и долговечность в новой рекламе

Сегодня Apple поделилась парой рекламных роликов iPhone 13, в которых подчеркиваются ключевые особенности устройства, такие как защита от брызг и прочный передний дисплей Ceramic Shield.

В первом ролике под названием «Встряхнуть» собака ныряет в бассейн в жаркий солнечный день, затем выбирается, подходит к своему владельцу и продолжает вытряхиваться, обливая ее и ее ‌iPhone 13‌ водой. «‌iPhone 13‌. Защита от проливания и брызг», — гласит слоган. «Расслабься, это iPhone».

Во втором объявлении под названием «Edge» ‌iPhone 13‌ стоит на столе в квартире, а входящий звонок с громким стуком отбрасывает телефон прямо со стола на пол. «‌iPhone 13‌ с керамическим экраном. Прочнее любого стекла смартфона. Расслабьтесь, это ‌iPhone‌», — гласит слоган.

Серия «Расслабьтесь, это ‌‌iPhone‌‌» не нова, и Apple поделилась другими видеороликами из этой серии, чтобы предварительно просмотреть Find My , долговечность ‌‌iPhone‌‌, время автономной работы и другие функции. Apple использовала слоган «Расслабьтесь, это ‌‌iPhone‌‌» как для iPhone 12 , так и для ‌‌iPhone 13‌‌.