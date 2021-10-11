Apple подала апелляцию в иске Epic Games и просит отложить внесение изменений в магазин приложений

Apple решила обжаловать решение, вынесенное судьей Ивонн Гонсалес Роджерс в иске Epic Games против Apple еще в сентябре , и сегодня подала уведомление об апелляции в Окружной суд США Северного округа Калифорнии.

Компания из Купертино планирует обжаловать решение, которое потребовало бы от нее изменения правил App Store, чтобы разрешить разработчикам добавлять ссылки в приложениях на внешние веб-сайты, что откроет путь для альтернативных вариантов оплаты, не требующих от разработчиков использования внутренних система покупки приложений. Пока апелляция находится на рассмотрении, Apple попросила суд приостановить действие постоянного судебного запрета, который требует от нее внести эти изменения к декабрю.

Apple просит суд приостановить действие судебного запрета до тех пор, пока не будут разрешены апелляции, поданные Epic и Apple. Компания понимает и уважает озабоченность Суда относительно связи между разработчиками и потребителями. Apple тщательно работает над решением многих сложных проблем в глобальном масштабе, стремясь улучшить поток информации, одновременно защищая как эффективное функционирование App Store, так и безопасность и конфиденциальность клиентов Apple. Достижение правильного баланса может решить опасения Суда, сделав судебный запрет (и, возможно, даже саму апелляцию Apple) ненужной. В этих обстоятельствах требуется пребывание.

В первоначальном постановлении Роджерс сказал, что правила Apple, запрещающие рулевое управление, запрещающие ссылки на внешние веб-сайты, незаконно ограничивают выбор потребителей. Она запретила Apple запрещать разработчикам включать «в свои приложения и их метаданные кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки».

В то время она дала Apple 90 дней на внедрение этих изменений, но Apple просит подождать, чтобы внести какие-либо обновления в правила «App Store», пока все апелляции по делу не будут завершены, что может занять годы, поскольку Epic Games также подал апелляцию.

По мнению Apple, внесение изменений в правила «App Store» может «нарушить тщательный баланс между разработчиками и клиентами, обеспечиваемый« App Store », что приведет к непоправимому ущербу для Apple и потребителей. Apple заявляет, что приостановка позволит ей защитить свою платформу, пока она работает над «сложными и быстро развивающимися юридическими, технологическими и экономическими проблемами, которые повлекут за собой любые изменения в этом Руководстве».

Кроме того, в качестве основания для апелляции Apple заявила, что «Epic Games» почти не упомянула иск против рулевого управления во время судебного разбирательства и не представила никаких доказательств того, что этому конкретному правилу «App Store» нанесен ущерб. Apple утверждает, что апелляция, скорее всего, будет успешной, и что Epic не пострадает от приостановления действия судебного запрета. Apple также заявила, что работает над «улучшением информационного потока», не затрагивая потребителя, и что в «App Store» могут произойти изменения, которые вообще устранят необходимость в постоянном запрете.

Введение запрета 9 декабря может иметь непредвиденные последствия для потребителей и платформы в целом. Apple прилагает все усилия, чтобы решить эти сложные проблемы в меняющемся мире, увеличивая поток информации без ущерба для потребителя. Приостановление действия судебного запрета позволит Apple сделать это таким образом, чтобы сохранить целостность экосистемы и устранить необходимость в каких-либо судебных запретах в отношении рулевого управления.

Постоянный судебный запрет в настоящее время должен вступить в силу 9 декабря, но если Apple победит, ей не придется вносить изменения в то время. Роджерс должен заслушать дело Apple 16 ноября. Полный текст апелляции Apple можно прочитать здесь .

Первоначальный иск был в основном в пользу Apple, за исключением судебного запрета на рулевое управление, который Apple назвала «громкой победой». «Epic Games» обжаловала это решение, а генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что решение судьи «не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей».