Согласно данным, собранным Consumer Research Intelligence Partners (CIRP), Apple по-прежнему «практически отсутствует» на рынке умных динамиков США, в то время как Amazon и Google продолжают доминировать.

С 2017 года Amazon является доминирующей компанией на рынке умных колонок, причем более двух третей умных колонок в домах США являются устройствами Amazon. Google принадлежит около четверти доли умных динамиков, в то время как Apple и Facebook имеют небольшую оставшуюся долю.

Джош Ловиц, партнер и соучредитель CIRP, сказал, что, хотя количество установленных умных динамиков за последний год увеличилось более чем на 25 миллионов единиц, достигнув в общей сложности 126 миллионов единиц, Apple по-прежнему «не смогла добиться значимых успехов». По словам Лоуитца, оригинальная стратегия Apple HomePod, «с единственной моделью с премиальной ценой, конкурирующей с продуктами, включающими недорогие устройства начального уровня», изо всех сил пыталась получить значительную долю продаж, что привело к более быстрому росту других брендов и созданию хватка на потребителей.

В прошлом году Apple прекратила выпуск оригинального HomePod и представила HomePod mini, интеллектуальную колонку меньшего размера по цене всего 99 долларов. Несмотря на запуск «HomePod mini», данные CIRP показывают незначительные изменения между долей рынка Apple в 2020 и 2021 годах.

По оценкам CIRP, более 20 миллионов домохозяйств в США имеют более одного устройства Amazon Echo, в то время как около восьми миллионов домохозяйств в США имеют несколько устройств Google Home, а это означает, что 43 процента владельцев Amazon Echo и 38 процентов владельцев Google Home имеют более одного интеллектуального динамика. Для сравнения, только два миллиона домохозяйств имеют более одного «HomePod».

Источник — Astera.