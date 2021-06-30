Apple не отказывается от своего плана вернуться к трехдневной личной работе в неделю, начиная с сентября, несмотря на то, что сотрудники жалуются на новое изменение.

Ранее в этом месяце генеральный директор Apple Тим Кук написал внутреннее письмо для сотрудников, в котором изложил план компании вернуться к личной работе три дня в неделю в сентябре. Apple из-за глобального кризиса в области здравоохранения в прошлом году в основном работала удаленно, но теперь компании начинают возвращаться к личной работе.

После письма Кука персоналу группа сотрудников Apple ответила генеральному директору собственным письмом, жалуясь на изменения. В своем письме сотрудники сказали, что, не имея возможности выбирать между удаленной и личной работой, они чувствуют, что должны выбирать между «либо сочетанием наших семей, нашего благополучия и возможностей выполнять свою работу наилучшим образом, либо быть частью Apple».

Apple уже ответила на жалобы. В отправленном сотрудникам видео, старший вице-президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдре О’Брайен заявила, что личная работа «важна» для продуктов Apple и корпоративной культуры, и что она является ключевой для продукта. запуски и развитие.

«Мы считаем, что личное сотрудничество необходимо для нашей культуры и нашего будущего», — сказала Дейдре О’Брайен, старший вице-президент по розничной торговле и персоналу, на видеозаписи. «Если мы на минутку поразмышляем о наших невероятных запусках продуктов в прошлом году, то эти продукты и их реализация были построены на основе многолетней работы, которую мы проделали, когда все были вместе лично».

Однако Apple собирается предложить некоторым сотрудникам гибкость удаленной работы. По данным The Verge , сотрудникам будет разрешено работать удаленно, но это разрешение будет «в индивидуальном порядке, и любые новые удаленные должности требуют одобрения руководства».

Источник — Astera.