Apple планирует выпустить в середине 2022 года VR-гарнитуру и AR-очки в 2025 году

В текущем году разные инсайдеры сообщали про гарнитуру смешанной реальности, а теперь эту информацию подтвердил и аналитик Мин-Чи Куо.

Этот инсайдер неоднократно сообщал достоверную информацию про продукцию компании Apple, и в этот раз он рассказал про гарнитуру смешанной реальности, которая появится на рынке во второй половине следующего года.

Стоит отметить, что Apple не прекращает разрабатывать разные продукты, но только малая их часть добирается до серийного производства.

Но судя по участившимся данным, американский производитель действительно в 2022 году выпустит гарнитуру смешанной реальности, а в 2025 году очки дополненной реальности.

Раньше сообщалось, что VR-шлем получит два экрана с разрешением 8К и несколько лидаров, а также 12 камер для отслеживания положения.

Издание The Information даже показывало рисунок последнего прототипа VR-шлема от Apple, который в компании создали в конце прошлого года.

Ожидается, что VR-шлем выпустят ограниченным тиражом (250 тыс. ед.), а его цена составит 3000 долларов.