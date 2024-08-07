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Apple планирует выпуск недорогого смартфона iPhone Air в 2025 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 346 Опубликовано

Компания Apple собирается выпустить недорогой смартфон под названием iPhone Air в 2025 году. По информации инсайдера Джона Проссера, этот девайс заменит iPhone 15 Plus и будущий iPhone 16 Plus.

iPhone Air будет отличаться тонким корпусом, упрощенным процессором A19 и одной камерой. Ожидаемая цена устройства составит около 899 долларов.

Проссер отметил, что Apple недовольна продажами своих моделей с большими дисплеями, и iPhone Air станет полноценной заменой iPhone Plus.

Помимо iPhone Air, в 2025 году Apple, вероятно, представит модели iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Несмотря на неоднозначную репутацию Джона Проссера как инсайдера, в медиа признали, что название Air уже используется Apple для других устройств, таких как MacBook Air и iPad Air.

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