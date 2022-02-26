Компания Apple может выпустить компьютер-клавиатуру

Apple уже давно не выпускала инновационных продуктов, но стоит отметить, что другие крупнейшие производители тоже ничего инновационного за последние годы не показали.

Но судя по последним патентам от Apple, компания готовит новый компьютер, который полностью упакован в клавиатуру.

Такая концепция давно не новая, но Apple может ее снова пересмотреть. Судя по схематическим изображениям из патентного бюро, новый компьютер будет выглядит как «потолстевший» Magic Keyboard.

В патенте также указали, что в основе будет процессор Apple Silicon, но какой именно не сообщается.

Стоить отметить, что у Apple много патентов, но до коммерческого производства добираются только единицы.