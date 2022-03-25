Apple планирует выпуск 15-дюймового MacBook Air

О грядущем редизайне Apple MacBook Air широко сообщалось , но новая информация предполагает, что он может быть двух размеров. Согласно последнему квартальному отчету Display Supply Chain Consultants, Apple работает над 15-дюймовой версией ноутбука, которая будет стоять рядом с 13-дюймовой моделью, которая также может получить немного больший экран.

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо продолжил отчет, заявив, что массовое производство, как ожидается, начнется в четвертом квартале 2023 года. Куо также говорит, что ноутбук предназначен для использования того же адаптера мощностью 30 Вт, что и MacBook Air, который с точки зрения энергопотребления он намного ниже последних моделей MacBook Pro. Наконец, Куо отмечает, что этот новый ноутбук «может не называться MacBook Air», что является скорее вопросом брендинга, чем чем-либо еще, и, вероятно, находится в сфере спекуляций для продукта, который так далеко от производства.

В начале прошлого года Bloomberg сообщил , что Apple рассматривала возможность выпуска 15-дюймового MacBook Air вместе с 13-дюймовым редизайном, но в конечном итоге отказалась от его производства.

Apple уже давно не предлагает недорогие ноутбуки с большим размером экрана. Вам придется вернуться во времена iBook G4 и PowerBook G4, которые были сняты с производства в 2006 году с переходом на Intel, чтобы найти непрофессиональный ноутбук Apple с размером экрана более 13 дюймов — iBook G4 имел 14 дюймов. -дюймовая версия. Устройство класса MacBook Air с большим дисплеем может стать популярным вариантом среди пользователей, которым нужен дополнительный экран, но не нужна производительность 16-дюймового MacBook Pro.