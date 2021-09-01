Apple планирует следить за сном, давлением, температурой и уровнем глюкозы в будущих Apple Watch

На фоне сообщений о том, что Apple Watch Series 7 сталкиваются с задержками в производстве и не будут иметь каких-либо новых датчиков состояния здоровья, в новом сегодняшнем отчете подтверждается, что Apple Watch по-прежнему «находятся в центре амбиций Apple в отношении здоровья». Apple изучает множество новых функций здоровья для Apple Watch в ближайшие годы, сообщает Wall Street Journal .

В то время как вчерашний отчет ошибочно предположил, что Apple Watch Series 7 может иметь функции мониторинга артериального давления, Марк Гурман из Bloomberg опроверг эту возможность в своем сообщении в Twitter. Таким образом, ожидается, что Apple Watch Series 7 не будет иметь каких-либо новых датчиков состояния, вместо этого основное внимание будет уделяться новому дизайну и более быстрому процессору.

Однако The Wall Street Journal сообщает сегодня, что у Apple по-прежнему есть долгосрочные амбиции в отношении здоровья в отношении носимых устройств, включая мониторинг артериального давления, но без конкретных цифр. Опять же, ожидается, что эта функция не будет доступна в Apple Watch Series 7 в этом году.

По словам людей, знакомых с этими планами, версия обсуждаемой в Apple функции будет пытаться показать пользователям, как меняется их артериальное давление, но без предоставления базовых показателей систолического и диастолического артериального давления. Некоторые сотрудники задавали менеджерам вопросы о том, насколько полезной может быть такая функция, сказали люди, но предупредили, что эта функция все еще находится в разработке и может измениться.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе Apple изучает «устройство измерения артериального давления без манжеты, которое теоретически считается устройством, которое может измерять артериальное давление без надувания».

Говорят, что для Apple Watch Series 8 Apple инвестирует новые функции отслеживания сна, в том числе возможность обнаруживать расширенные режимы сна и апноэ во сне. Эти функции помогут Apple Watch лучше конкурировать с новейшими носимыми устройствами от таких компаний, как Fitbit.

Однако одной из проблем Apple с точки зрения расширения возможностей отслеживания сна является время автономной работы. Сообщается, что Apple изучает способы считывания данных с датчиков за ночь, которые так же сильно повлияют на время автономной работы.

В отчете говорится, что Apple также изучает функцию часов, которая может обнаруживать диабет. Однако говорят, что компания «борется» с этим процессом, и за последние годы не добилась значительного прогресса в его усилиях.

Это не первый раз, когда сообщается, что Apple изучает способы контроля уровня глюкозы в крови с помощью Apple Watch. Различные отчеты на протяжении многих лет предполагали, что Apple разрабатывает технологию неинвазивного мониторинга глюкозы, а один отчет в 2017 году показал, что Тим Кук активно носил прототип трекера глюкозы на своем теле в кампусе Apple.

В сегодняшнем отчете также говорится, что Apple работает с Национальным университетом Сингапура над исследовательским проектом, чтобы предложить «коучинг по образу жизни для предиабетиков, которые носят более инвазивные устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови от других компаний».

Как ранее сообщал Bloomberg, Apple Watch Series 8 может поддерживать измерение температуры человека. Это потребует добавления нового датчика в Apple Watch. «Планируемое использование датчика в 2022 году будет заключаться в планировании фертильности, — сказали люди, — чтобы женщины могли понять, на каком этапе цикла овуляции они находятся», — поясняется в отчете WSJ.

В будущем Apple якобы надеется, что это. функция может использоваться для обнаружения лихорадки, но неясно, будет ли она доступна с самого начала.