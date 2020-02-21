Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Мобильная операционная система от Apple считается очень закрытой, при этом она показывает высокую стабильность и защищенность.

На устройствах iPhone и iPad из-за особенности ОС нельзя изменять программы по умолчанию.

Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.

Сейчас все полученные ссылки в iPhone и iPad открываются исключительно в Safari, а почтовые адреса можно открыть только во встроенном приложении Mail.

Помимо этого, купертиновская компания планирует сторонним сервисам дать возможность работать с «умной» колонкой HomePod, которая сейчас может воспроизводить музыку только с сервиса Apple Music.