Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию21.02.2020 22:34
Мобильная операционная система от Apple считается очень закрытой, при этом она показывает высокую стабильность и защищенность.
На устройствах iPhone и iPad из-за особенности ОС нельзя изменять программы по умолчанию.
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Сейчас все полученные ссылки в iPhone и iPad открываются исключительно в Safari, а почтовые адреса можно открыть только во встроенном приложении Mail.
Помимо этого, купертиновская компания планирует сторонним сервисам дать возможность работать с «умной» колонкой HomePod, которая сейчас может воспроизводить музыку только с сервиса Apple Music.
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