Apple планирует пять новых компьютеров Mac на 2022 год, включая MacBook Pro начального уровня Refresh

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над пятью новыми компьютерами Mac, которые будут выпущены в 2022 году, включая новую версию MacBook Pro начального уровня.

В последнем выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман сказал, что ожидает, что Apple выпустит пять новых компьютеров Mac в 2022 году, в том числе:

IMac высокого класса с кремниевым покрытием Apple, который будет стоять выше 24-дюймового iMac‌ в линейке/

Значительная модернизация MacBook Air с чипом « M2 » и новым дизайном.

Обновленный Mac mini

Новая версия MacBook Pro начального уровня

Новый Mac Pro с кремнием Apple

Хотя вокруг обновлений Apple iMac , MacBook Air , Mac mini и Mac Pro ходит много слухов , упоминание Гурманом нового MacBook Pro начального уровня выделяется. Ранее он упоминал, что MacBook Pro начального уровня следующего поколения будет содержать тот же чип «M2», что и «MacBook Air» следующего поколения, с тем же количеством ядер ЦП, что и чип M1 , до 10 графических ядер и улучшенной производительностью, но это первый раз, когда машина упоминается более чем за полгода.

Представление последних моделей MacBook Pro высокого класса от Apple с дисплеями большего размера, отказом от сенсорной панели и добавлением дополнительных портов, похоже, оставило MacBook Pro начального уровня в некотором странном положении в линейке Mac, что привело к Предполагается, что его производство может быть прекращено и заменено на более дорогую версию «MacBook Air», но подтверждение Гурмана предполагает, что новый MacBook Pro начального уровня все еще находится на пути к 2022 году.

Подробности о новой машине неясны, но есть важные вопросы о том, как новый MacBook Pro начального уровня займет золотую середину между новым «M2» «MacBook Air» и текущим MacBook Pro высокого класса, и будут ли такие аспекты, как сенсорная панель останется.

Обновления 24-дюймового iMac‌ и высокопроизводительного MacBook Pro заметно отсутствовали в списке ожиданий Гурмана на 2022 год. Хотя эти машины были обновлены в этом году, их отсутствие в списке Гурмана может добавить веса к теории о том, что Apple не планирует обновлять свои силиконовые компьютеры Apple Mac ежегодно.

Помимо Mac, Гурман упомянул, что он также ожидает увидеть iPhone SE с 5G, новые наушники AirPods Pro и презентацию первой гарнитуры Apple с дополненной и виртуальной реальностью в 2022 году.