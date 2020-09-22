Apple планирует перевести iPad и Mac но новые дисплеи

Согласно новому аналитическому отчету аналитика Минг-Чи Куо, опубликованному MacRumors, усиление конкуренции между поставщиками Apple за чипы для мини-светодиодных дисплеев ускорит внедрение передовых технологий в линейки iPad и MacBook.

Куо говорит, что, хотя в 2021 году прогнозировалось, что Epistar станет эксклюзивным поставщиком мини-светодиодных чипов для продуктов Apple, Sanan Optoelectronics испытала лучшие, чем ожидалось, развитие технологии и также начнет поставки Apple в 2021 году, а не в ранее предполагавшиеся сроки. 2022 г.

Согласно сообщениям, увеличение объема поставок и конкуренция между поставщиками приведут к снижению стоимости мини-светодиодных дисплеев для Apple с 75–85 долларов примерно до 45 долларов. В результате Куо ожидает, что мини-светодиодная технология появится примерно в 30–40% поставок iPad и 20–30% поставок MacBook в 2021 году, по сравнению с предыдущими оценками в 10–20% поставок для обеих линейок продуктов.

Хотя Epistar выполнил требования Apple к массовому производству, мы полагаем, что Apple продолжает искать новых поставщиков, чтобы снизить риски и затраты на поставки. Среди кандидатов вторым поставщиком Sanan Optoelectronics по графику развития и стоимости превосходит конкурентов (включая Osram и Seoul Semiconductor). Мы прогнозируем, что Sanan Optoelectronics будет иметь 20–30% и 45–55% доли рынка мини-светодиодов Apple в 2021 и 2022 годах соответственно (по сравнению с нашими предыдущими оценками в 0% и 10–20%), плюс не Apple. Спрос на мини-светодиоды в Китае вырос, поэтому мы считаем, что Sanan Optoelectronics получит значительную выгоду от бизнеса мини-светодиодов в следующие 3-5 лет.

Ходили слухи, что в течение некоторого времени Apple пытается внедрить технологию мини-светодиодных дисплеев в свои линейки ноутбуков iPad Pro и Mac, и примерно шесть месяцев назад Куо сказал, что у Apple есть шесть мини-светодиодных продуктов, которые планируется выпустить до конца. 2021 года. Среди продуктов — 12,9-дюймовый iPad Pro, 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini.

Как мы указали в нашем руководстве по мини-светодиодной технологии, в дисплеях используется от 1000 до 10000 отдельных светодиодов, которые предлагают ряд улучшений по сравнению с традиционными дисплеями со светодиодной подсветкой, приближаясь к производительности OLED-дисплеев без некоторых из них. недостатки этой технологии.

Мини-светодиодные дисплеи могут предложить более глубокий, темный черный цвет, более яркую яркость, более насыщенные цвета и лучшую контрастность по сравнению с традиционными светодиодными дисплеями, хотя на данный момент эта технология требует значительного увеличения стоимости.