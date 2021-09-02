Apple планирует ослабить платежную политику в App Store

Apple объявила в среду, что ослабит некоторые из своих политик в App Store, позволяя мультимедийным приложениям направлять клиентов прямо на их веб-сайты без уплаты комиссии.

Изменение, которое должно быть реализовано в начале следующего года, вводится с целью положить конец расследованию, проведенному Японской комиссией по справедливой торговле.

Модификация избавит так называемые приложения для чтения, которые предоставляют цифровой контент, такой как газеты, книги, музыку или видео, от необходимости использовать платежную систему App Store и, таким образом, избежать уплаты 30-процентной комиссии.

По словам технического гиганта Кремниевой долины, хотя это изменение является результатом соглашения с JFTC, оно будет применяться во всем мире ко всем приложениям для чтения в App Store.

Apple подверглась критике за жесткий контроль над App Store, где разработчики обязаны использовать ее платежную систему. Apple взимает комиссию в размере 30 процентов от продаж цифрового контента или подписок в App Store, при этом платежная система следит за тем, чтобы компания получила свою долю участия.

На прошлой неделе Apple согласилась ослабить ограничения на платежи в своем магазине приложений. Это серьезное изменение было объявлено в соглашении с небольшими разработчиками, поскольку американский технологический гигант сталкивается с растущим вниманием и юридическими проблемами в связи с жестко контролируемым онлайн-рынком.

Это изменение позволит мелким разработчикам информировать своих клиентов об альтернативных способах оплаты помимо официального App Store.

В коллективном иске разработчики обвинили Apple в монополистической практике распространения, используя единственный шлюз для загрузки приложений или другого контента на iPhone и другие устройства, работающие на программном обеспечении iOS.

Предлагаемое урегулирование ожидает одобрения суда.