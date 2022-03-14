Apple планирует OLED iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма.

Согласно отчету, опубликованному сегодня Россом Янгом , соучредителем и генеральным директором исследовательской компании Display Supply Chain Consultants, Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями с диагональю 11 и 12,9 дюйма.

«Глядя на планшеты после 2022 года, мы ожидаем, что Apple снова встряхнет эту категорию, выпустив OLED iPad Pro», — написал Янг. В то время как технология дисплея mini-LED в настоящее время ограничена 12,9-дюймовым iPad Pro, в этом году не ожидается версии mini-LED для 11-дюймового iPad Pro , Янг считает, что модели OLED будут доступны в обоих размерах.

Янг процитировал недавний отчет корейского веб-сайта The Elec , в котором утверждалось, что LG намерена поставлять OLED-дисплеи для 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей iPad Pro, в то время как Samsung также намерена поставлять OLED-дисплеи только для 11-дюймовой модели. . В отчете говорится, что выпуск этих моделей iPad Pro в настоящее время ожидается в 2024 году.

Elec заявила, что OLED-дисплеи будут панелями LTPO с низким энергопотреблением, что позволит будущим моделям iPad Pro иметь более широкий диапазон частоты обновления ProMotion от 10 Гц до 120 Гц, как и в моделях iPhone 13 Pro. Модели iPad Pro уже поддерживают ProMotion с 2017 года, но с частотой обновления от 24 Гц до 120 Гц. Частота обновления всего 10 Гц обеспечит еще большую энергоэффективность.

Ожидается, что дисплеи будут использовать тандемную структуру из двух стеков для повышения яркости и увеличения срока службы, сообщает The Elec .

Компания Young зарекомендовала себя как надежный источник информации о дисплеях для будущих продуктов Apple. В прошлом году, например, он точно заявил, что новый iPad mini будет иметь 8,3-дюймовый дисплей без кнопки «Домой». Он также первым сообщил, что 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro будут оснащены дисплеями ProMotion .