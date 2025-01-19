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Apple планирует обновить дисплей MacBook Air к 2027 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Apple собирается выпустить новый MacBook Air с жидкристаллическим дисплеем на основе оксидных тонкоплёночных транзисторов (TFT) в 2027 году. Это будет первый случай, когда компания применит эту технологию в основной линейке MacBook Air.

Оксидные TFT-дисплеи обеспечивают более высокую производительность по сравнению с используемыми сейчас TFT-дисплеями на основе аморфного кремния, что позволит улучшить качество изображения. Ранее Apple уже внедрила оксидные TFT-дисплеи в свои более дорогие модели MacBook Pro.

Изначально компания планировала выпустить MacBook Air с OLED-дисплеем, известным своей высокой контрастностью, но из-за низких продаж OLED-iPad Pro этот план был отложен.

Теперь оксидный TFT-дисплей станет временным решением, пока Apple работает над улучшением технологии OLED. Ожидается, что версия MacBook Air с OLED появится не раньше 2029 года.

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