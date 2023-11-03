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Apple перенесет своё производство iPhone 17 из Китая в Индию

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Инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что Apple собирается переместить производство своих будущих смартфонов в Индию. Компания уже давно стремится уменьшить свою зависимость от производства в Китае.

Планы включают полный цикл разработки новых моделей iPhone 17 и 17 Plus в Индии, при этом более сложные модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут производиться в Китае.

По прогнозам Мин-Чи Ко, разработка iPhone 17 начнется в конце 2024 года, а выпуск новых устройств состоится в 2025 году. Компания Foxconn, основной партнер Apple, будет заниматься производством этих устройств.

В настоящее время около 12-14% смартфонов Apple производятся в Индии, но к 2024 году компания планирует увеличить эту долю до 20-25%. В то же время, производство iPhone на заводах в Китае и Тайване будет сокращено на 35-45% и 75-85% соответственно.

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