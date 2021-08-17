Apple Pay запускается в Катаре

Apple Pay была запущена для пользователей iPhone, Apple Watch и Mac в Катаре, что расширило региональный охват Apple для ее решения для мобильных платежей, говорится в сообщении QNB Group.

«Apple Pay» в Катаре будет сначала доступна в QNB Group, которая называет себя «крупнейшим финансовым учреждением на Ближнем Востоке и в Африке». Ожидается, что другие банки в стране добавят поддержку «Apple Pay» в ближайшие недели и месяцы. Благодаря «Apple Pay» клиенты банковских карт QNB теперь могут легко использовать свои «iPhone» и Apple Watch для совершения покупок в терминалах бесконтактных платежей и на своих компьютерах Mac для покупок в Интернете.

Хеба Аль-Тамими, генеральный менеджер группы QNB, высоко оценил запуск «Apple Pay» в Катаре как шаг к тому, чтобы предложить клиентам простоту использования и «современные технологии».

Комментируя это, Хеба Аль-Тамими, генеральный менеджер подразделения розничного банковского обслуживания QNB Group, сказал: «Мы гордимся тем, что выступили с инициативой по выводу Apple Pay на катарский рынок. QNB имеет репутацию поставщика новейших технологий для своих клиентов. Предоставляя нашим клиентам платежные услуги Apple Pay, мы обязуемся удовлетворять их меняющиеся потребности с помощью высочайшего и самого продвинутого уровня обслуживания».

До Катара Apple Pay‌ была запущена в Саудовской Аравии в 2019 году и в других странах, таких как Япония, Израиль и Мексика, ранее в этом году.

Источник — Astera.