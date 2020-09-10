Apple отправила на бета-тест новую публичную версию macOS Big Sur

08 сентября Apple представила новую бета-версию грядущего обновления macOS 11 Big Sur своей группе общедоступного бета-тестирования, что позволило не разработчикам опробовать программное обеспечение перед его публичным выпуском этой осенью. Третья бета-версия для публичных тестировщиков выходит через две недели после второй бета-версии и через несколько дней после передачи шестой бета-версии разработчикам.

Бета-тестеры, которые подписались на программу бета-тестирования Apple, могут загрузить бета-версию macOS Big Sur через механизм обновления программного обеспечения в Системных настройках после установки соответствующего профиля. Хотя это и называется шестой бета-версией, это третья бета-версия, которую Apple предоставила публичным бета-тестерам.

Пользователи Mac, которые хотят участвовать в программе бета-тестирования Apple, могут зарегистрироваться для участия на веб-сайте бета-тестирования, который дает пользователям доступ к бета-версиям iOS, macOS, watchOS и tvOS. Потенциальные бета-тестеры должны сделать полную резервную копию перед установкой «MacOS Big Sur», и установка обновления на основной компьютер может быть нецелесообразной, поскольку бета-версии могут быть нестабильными.

macOS Big Sur представляет усовершенствованный дизайн для операционной системы macOS, который больше похож на iOS, но сразу знаком пользователям Mac с настройками дизайна окон, цветовой палитры, значков приложений, системных звуков, строк меню и боковых панелей.

Обновление впервые добавляет Центр управления на Mac, обеспечивая более быстрый доступ к системным элементам управления для таких вещей, как громкость, яркость клавиатуры, яркость экрана, соединение Wi-Fi и многое другое.

Обновленный Центр уведомлений включает больше интерактивных уведомлений и переработанных виджетов, которые отражают новые «виджеты» в iOS 14. Уведомления теперь сгруппированы по приложениям, и вы можете настроить, какие «виджеты» будут отображаться.

Safari имеет новую настраиваемую стартовую страницу, встроенный перевод и функцию отчета о конфиденциальности, которая позволяет узнать, какие трекеры использует каждый веб-сайт, чтобы следить за вами в Интернете. В Mac App Store появилась новая категория для расширений, и теперь вы можете управлять определенными сайтами, с которыми расширения могут работать для большей конфиденциальности.

Приложение «Сообщения» для Mac было переработано, чтобы привести его в соответствие с приложением «Сообщения» для iOS, и оно поддерживает такие функции, как закрепленные разговоры, упоминания, встроенные ответы, эффекты сообщений, а также создание Memoji и стикеров Memoji. Также лучше использовать поиск, чтобы упростить поиск старых разговоров, фотографий, ссылок и т. Д.

В обновленном приложении «Карты» в macOS Big Sur добавлена ​​поддержка Look Around, внутренних карт, путеводителей и обновлений общего ETA, а также его можно использовать для создания велосипедных маршрутов и маршрутов с остановками для зарядки электромобилей, которые можно отправлять на iPhone.

Также есть небольшие обновления для таких приложений, как «Фото», «Музыка» и «Дом», а полный список всего нового в macOS Big Sur доступен в нашем обзоре.