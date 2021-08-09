Сообщается, что группа сотрудников Apple, которые участвуют в разработке Apple Car, посетила Южную Корею с секретной деловой поездкой, чтобы встретиться с местными компаниями, такими как LG, SK Group и другие, чтобы обсудить автомобильные амбиции Apple и возможные бизнес-возможности.

По крайней мере, согласно отчету со ссылкой на южнокорейские источники из тайваньской DigiTimes, которые утверждают, что во время поездки сотрудники встретились с LG и SK Group, известной южнокорейской компанией, состоящей из 95 дочерних компаний, чтобы обсудить ‌Apple Car.

В отчете говорится, что встреча была частью продолжающихся усилий Apple по поиску партнеров, подходящих для присоединения к ее цепочке поставок «Apple Car». Сообщается, что Apple активно ищет новых поставщиков и крупных деловых партнеров, которые помогут запустить ее автономный автомобиль.

Отдельный доклад по The Korea Times цитирует высокопоставленного руководителя, который сказал, что должностные лица Apple были в Южной Корее, чтобы искать «бизнес-партнеров для его EV бизнеса» и что «без партнерства с корейскими производителями, Apple не сможет завершить свою бизнес-план электромобилей». По словам исполнительной власти, переговоры «все еще находятся на начальной стадии».

В отчете также отмечается, что Apple провела «расширенные» встречи с дочерними компаниями SK Group и LG Electronics. Apple, возможно, присматривается к партнерам в Южной Корее благодаря предполагаемому плану использования литий-железо-фосфатных батарей в «Apple Car», которые южнокорейские поставщики в настоящее время производят массово.

В то время как Apple ищет поставщиков за пределами Соединенных Штатов, компания также, как сообщается, стремится к тому, чтобы аккумулятор, используемый в «Apple Car», был произведен в Соединенных Штатах. Спекуляции могут заставить некоторых поверить в то, что частью цели Apple в Южной Корее была попытка убедить поставщиков построить фабрики в Соединенных Штатах.

Apple работает над своим автономным транспортным средством в течение последних нескольких лет, но, по словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, он станет официальным не ранее 2025 года.

Источник — Astera.