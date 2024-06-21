Apple отложила запуск собственного ИИ в Евросоюзе

Apple решила отложить использование искусственного интеллекта в Европе из-за опасностей, связанных с новым законом Европейского союза о цифровых рынках.

В этом году в ЕС пользователи не смогли воспользоваться функциями Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing.

Компания объяснила свое решение тем, что новый закон требует снижения уровня безопасности продуктов и нарушения конфиденциальности пользователей.

Информацию о планах по внедрению искусственного интеллекта в свои устройства Apple анонсировала на конференции разработчиков в Купертино 10 июня.