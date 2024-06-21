Главная » Новости

Apple отложила запуск собственного ИИ в Евросоюзе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple решила отложить использование искусственного интеллекта в Европе из-за опасностей, связанных с новым законом Европейского союза о цифровых рынках.

В этом году в ЕС пользователи не смогли воспользоваться функциями Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing.

Компания объяснила свое решение тем, что новый закон требует снижения уровня безопасности продуктов и нарушения конфиденциальности пользователей.

Информацию о планах по внедрению искусственного интеллекта в свои устройства Apple анонсировала на конференции разработчиков в Купертино 10 июня.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.