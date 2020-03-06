Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2

О том, что запуск недорого смартфона, запланированный на март, может быть отложен сообщалось неоднократно.

Виной тому является эпидемия коронавируса, из-за которого останавливают заводы, что приводит к сбоям в поставках различной выпускаемой продукции.

Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9.

Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.

Насколько будет отложен выход сказать сложно. Ранее сообщалось, что по этой же причине есть вероятность, что флагманы компании также выйдут не вовремя.